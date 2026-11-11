La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó “de manera definitiva y obligatoria” los límites exteriores de la plataforma continental de México en el Golfo.

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien resaltó que los límites del país en el Golfo de México fueron confirmados por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).

Con esto, “México confirma la plena certeza jurídica sobre los límites exteriores de su plataforma continental”, resaltó la ONU.

Confirman límites de la plataforma continental mexicana en el Golfo de México (SRE/X)

ONU acepta límites de la plataforma continental propuestos por México

La SRE compartió que la CLPC de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU aceptó y confirmó los límites exteriores propuestos por México de su plataforma continental extendida en el Polígono Oriental del Golfo de México.

Con esto, se consolida la certeza jurídica de México sobre los límites exteriores de su plataforma continental en el Golfo de México, “donde ejerce derechos soberanos exclusivos para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del suelo y subsuelo marino”.

La SRE resaltó que con esto, la plataforma continental extendida del Polígono Oriental del Golfo de México “ahora son definitivos y obligatorios”.

Asimismo, resaltó que éstos límites respetan las delimitaciones marítimas negociadas con:

Estados Unidos

Cuba

México fortalece la protección de su soberanía con confirmación de límites de su plataforma continental

Por otra parte, la SRE señaló que presentará ante el Secretario General de la ONU la información pertinente para la debida publicidad internacional de los límites de la plataforma continental de México.

Entre los datos que México tiene que compartir se encuentran los datos geodésicos que describen permanentemente los límites exteriores de la plataforma.

Asimismo, resaltó que la confirmación es el resultado “del trabajo técnico, científico, jurídico y diplomático del Estado”, con la coordinación de: