México vivirá un fin de semana frío este 15 y 16 de agosto, según lo mencionó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticando lluvias y temperaturas en 0 grados.

Esto para 22 estados en México, por lo que se recomienda a la población salir abrigada en los días 15 y 16 de agosto para protegerse de la lluvia y las bajas temperaturas.

¿En qué estados lloverá en México el fin de semana?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los estados que presentarán lluvias de distintas intensidades serán los siguientes:

Lluvias intensas: Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora

Lluvias fuertes: Chiapas, Colima, Estado de México (suroeste), Guerrero, Jalisco, Michoacán (norte), Oaxaca, Puebla (norte) y Veracruz

Lluvias moderadas: Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas

Chubascos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán

Clima 15 de agosto (SMN)

Esto se dará debido a la interacción entre el monzón mexicano y la onda tropical número 27.

Además, durante el fin de semana también habrán rachas de viento entre los 40 a 60 kilómetros por hora en gran parte del país, lo cual provocará la caída de aguanieve en la zona norte de Chihuahua.

¿En qué estados habrá temperatura de 0 grados en México el fin de semana?

Por otra parte, los estados que tendrán temperaturas de 0 grados en México serán los siguientes:

Durango

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Michoacán

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

Ciudad de México (sur)

Chihuahua

Guanajuato

Clima 16 de agosto (SMN)

La temperatura de 0 grados se dará principalmente en la madrugada de los días 15 y 16 de agosto, provocado principalmente por las mencionadas lluvias que acontecerán en el fin de semana.

Durante la mañana y tarde la temperatura aumentará, aún así se pide a la población que no se confíe, pues el buen clima durará apenas unas cuantas horas.