La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías de Ciudad de México ante la previsión de lluvias fuertes.

El aviso contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves 13 de agosto en:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

¿Qué se espera durante la Alerta Amarilla por lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, durante la tarde y noche de este jueves.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de provocar caída de ramas, árboles y lonas.

El periodo contemplado por las autoridades será de 18:00 a 22:00 horas, por lo que recomendaron extremar precauciones durante los traslados y evitar zonas susceptibles.

Entre las medidas preventivas se encuentra retirar basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares, así como mantener cerradas puertas y ventanas.

Protección Civil también pidió no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y utilizar impermeable o paraguas en caso de salir.

Fuertes lluvias en CDMX activan alerta naranja en tres alcaldías
Fuertes lluvias en CDMX (Marflota vía X)

Las autoridades capitalinas exhortaron a mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones para reducir riesgos mientras permanecen las condiciones de lluvia.