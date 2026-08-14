La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías de Ciudad de México ante la previsión de lluvias fuertes.

El aviso contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves 13 de agosto en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

¿Qué se espera durante la Alerta Amarilla por lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, durante la tarde y noche de este jueves.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de provocar caída de ramas, árboles y lonas.

El periodo contemplado por las autoridades será de 18:00 a 22:00 horas, por lo que recomendaron extremar precauciones durante los traslados y evitar zonas susceptibles.

Entre las medidas preventivas se encuentra retirar basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares, así como mantener cerradas puertas y ventanas.

Protección Civil también pidió no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y utilizar impermeable o paraguas en caso de salir.

Fuertes lluvias en CDMX (Marflota vía X)

Las autoridades capitalinas exhortaron a mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones para reducir riesgos mientras permanecen las condiciones de lluvia.