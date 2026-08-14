La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías de Ciudad de México ante la previsión de lluvias fuertes.
El aviso contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves 13 de agosto en:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 13/08/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/nCdk8DiTkd— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2026
¿Qué se espera durante la Alerta Amarilla por lluvias en CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, durante la tarde y noche de este jueves.
Las precipitaciones podrían generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de provocar caída de ramas, árboles y lonas.
El periodo contemplado por las autoridades será de 18:00 a 22:00 horas, por lo que recomendaron extremar precauciones durante los traslados y evitar zonas susceptibles.
Entre las medidas preventivas se encuentra retirar basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares, así como mantener cerradas puertas y ventanas.
Protección Civil también pidió no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y utilizar impermeable o paraguas en caso de salir.
Las autoridades capitalinas exhortaron a mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones para reducir riesgos mientras permanecen las condiciones de lluvia.