Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalla acciones ante irrupción de militares colombianos en México.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 10 de junio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch dio a conocer más información sobre los militares colombianos con grupos criminales mexicanos.

Lo anterior al recordar casos de relevancia para la seguridad nacional como la detención de 17 personas, entre ellos 12 colombianos, en un ataque con minas explosivas a miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Al ser cuestionado en la conferencia mañanera del pueblo del martes 10 de junio sobre si los 12 colombianos detenidos por autoridades mexicanas eran o no militares en activo, Omar García Harfuch dio más detalles al respecto.

García Harfuch aseguró que no son militares en activo sino que se trata de 9 ex militares de origen colombiano, así como 3 personas con entrenamiento militar, pero ninguno es un militar en activo y permanecen detenidos por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Michoacán: Marina mata a 12 presuntos integrantes del CJNG; hay ex militares de Colombia

“No son en activo. El titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo de Colombia, no son en activo. Son 9 ex militares y 3 personas con entrenamiento militar. Pero no son militares en activo, están detenidos por la Secretaría de Defensa Nacional”

Omar García Harfuch, titular de la SSPC