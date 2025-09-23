El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó la detención de un autobús con drogas en carretera de Sonora.

Omar García Harfuch de 43 años de edad, informó que con la vigilancia implementada en la carreteras de decomisaron 48 kilos, aproximadamente, de heroína y fentanilo.

Detienen autobús en Sonora que transportaba fentanilo y heroína

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó por su cuenta de X el hallazgo en la carretera de Sonora encontrando un autobús que transportaba droga.

Como parte de la vigilancia incrementada en las carreras de México, dependencias de seguridad encontraron a dos personas que transportaban drogas en un autobús.

Según la información dada, se trató de 50 paquetes encontrados en un compartimento oculto en el autobús, mismo que contenía heroína y fentanilo en 48 kilos aproximadamente.

Como parte de las acciones de vigilancia en carreteras del país, en Sonora, elementos de @FGRMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo, los cuales se… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2025

El operativo se llevó a cabo por el personal de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

Este hecho no es aislado, pues a inicios de septiembre un mismo operativo detuvo a dos sujetos en la carretera de Sonora con heroína y fentanilo, en camuflaje con agua enbotella y otros productos.