Como parte del trabajo de las fuerzas federales y estatales en Sinaloa se logró la detención de ‘L12’, pero también la de un grupo armado.

En Sinaloa, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de José Socorro ‘L12’, un sujeto que era prioridad del Gobierno de México al tener tres órdenes de aprehensión.

A través de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que José Socorro ‘L12’ era uno de los principales “generadores de violencia” en la zona.

Asimismo, señalaron que las órdenes de aprehensión del detenido son por homicidio principalmente en la zona de Tijuana, Baja California.

La detención de José Socorro ‘L12’ se realizó a manos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Detienen a grupo armado en Navolato, Sinaloa, confirma Omar García Harfuch

A la par de la detención de José Socorro ‘L12’ se dio en Navolato en Sinaloa, la detención de un grupo armado con 14 integrantes.

Omar García Harfuch dio a conocer que acciones conjuntas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República (FGR) se logró la detención.

En la detención de las 14 personas se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora, lo que el grupo armado podía usar “contra la población” y las propias autoridades en Sinaloa.