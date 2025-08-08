El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el nuevo modelo de la credencial de elector ya es una realidad en el país, adelantando que será más segura que nunca.

De acuerdo con las autoridades electorales, el nuevo modelo cuenta con ciertos elementos que la vuelven moderna e infalsificable, lo que supone un gran avance en materia de autenticidad de datos.

Un detalle que no se puede dejar pasar de la nueva credencial de elector INE, es que contará con componentes táctiles que mejorarán la inclusión de personas con debilidad visual.

Nuevo modelo de credencial de elector INE (Cuatoscuro / Daniel Augusto)

Estos son los nuevos elementos de seguridad de la credencial de elector INE

Durante la sesión del Consejo General, se dio a conocer una actualización en el formato de la credencial de elector INE, ya que se fortalecerán los elementos de seguridad que la harán infalsificable.

Se informó que el nuevo diseño de la credencial incorporará:

Recuadros con microtexto

Elementos ópticamente variables

Tintas termocromáticas, termoreactivas o infrarrojas

Diseño de alta resolución

Fotografía digital en el reverso

Elemento táctil para personas con debilidad visual

Estos elementos tienen el objetivo de incrementar las medidas de seguridad de la credencial electoral para, según los consejeros, hacer del INE la identificación más segura y confiable de México.

¿Aún tendrá validez mi credencial de elector? Esto pasará tras la publicación del nuevo modelo

Sí, tu credencial de elector INE aún tendrá validez aunque no sea del modelo más reciente, siempre y cuando no esté vencida.

Para saber si tu credencial aún es válida debes revisar dos cosas:

Fecha de vigencia: Aparece al frente de la credencial Si la fecha no ha pasado, tu credencial sigue siendo válida

Modelos desactualizados: El INE ha emitido varios modelos a lo largo de los años, pero no obliga a renovarla solo por ser un modelo antiguo

Cabe precisar que de acuerdo con el consejero Arturo Castillo, aún se discuten otros elementos que podrían anexarse a la credencial de elector, como:

Identificación como donante de órganos

Datos en braille

Autoadscripción de género

Pertenencia a un grupo indígena