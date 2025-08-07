Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el órgano está dispuesto al diálogo ante la reforma electoral, cuya propuesta presentará Claudia Sheinbaum.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Pablo Gómez será quien encabece la nueva comisión del Poder Ejecutivo para discutir la propuesta de la eventual reforma electoral.

Ante esta discusión, Guadalupe Taddei dijo que el INE está dispuesto al diálogo, pero la consejera presidenta adelantó que defenderá la autonomía del organismo ante la reforma electoral de Claudia Sheinbaum.

Guadalupe Taddei asegura que el INE está dispuesto al diálogo ante reforma electoral

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo está abierto al diálogo con las comisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo para redactar una reforma electoral.

Asimismo, Guadalupe Taddei dijo que este acercamiento no afectará la autonomía ni la independencia del INE, cosa que la consejera planea defender durante las discusiones de la reforma electoral.

Guadalupe Taddei reiteró que el INE tiene conocimiento en la parte técnica y la parte organizativa en los procesos electorales de México, por lo que debe tener “voz” en el diálogo de esta reforma.

Reforma electoral: Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dice no estar ni a favor ni en contra

Guadalupe Taddei dijo que hasta el momento no puede pronunciarse a favor o en contra de la reforma electoral, pues aún no se ha presentado una propuesta formal por parte del Poder Ejecutivo.

La consejera del INE subrayó que una de las cosas innegociables para el organismo es la participación ciudadana en las mesas de casilla, pues esto es fundamental para el sistema electoral de México.

De acuerdo con la información, Guadalupe Taddei defenderá la participación ciudadana en los procesos electorales y reafirmó que el diálogo no está dirigido a un partido o un grupo en particular, sino a todo el país.