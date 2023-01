Un nuevo año arranca en México este 1 de enero de 2023 y con él una serie de anhelados días festivos y puentes. Aquí te decimos cuántos son y cuando habrá fin de semana más largo este año.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), un día de descanso oficial no es lo mismo que un día festivo, ya que el primero es obligatorio y el segundo es solo conmemorativo.

Los días festivos en México, por disposición oficial, pueden recorrerse para aprovecharse como puentes durante 2023. Sin embargo, hay conmemoraciones que no mueven su fecha en el calendario.

Los días festivos y los puentes en México durante 2023 vendrán acompañados de la nueva ley de vacaciones, que permitirá a los trabajadores disponer de 12 días libres, a partir del primer año laboral.

Vacaciones (Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Días festivos, puentes y fin de semana largo en México 2023

De acuerdo con el Gobierno de México, entre los días de descanso oficiales y los no oficiales, en 2023 habrá 13 días festivos y 5 puentes o fin de semana largo en México.

A continuación la lista de los días de descanso oficiales:

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 6 de febrero: Día de la Constitución Mexicana

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores

Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

Lunes 25 de diciembre: Navidad

Si se toman en cuenta estas fechas, habrá cinco fines de semana largos en 2023: el 6 de febrero, el 20 de marzo, el 1 de mayo, el 20 de noviembre y el 25 de diciembre.

¿Y los días no oficiales?

Los días no oficiales, de acuerdo con la LFT, responden a una celebración no necesariamente laica, por lo que su descanso no es obligatorio.

En 2023 estarán compuestos así: