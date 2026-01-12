La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2020 para la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales.

De acuerdo con la información, la SCJN desestimó los alegatos que buscaban frenar la extinción de estos fideicomisos al determinar que el decreto no vulnera la autonomía financiera de los estados.

SCJN ratifica la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales (Daniel Augusto)

SCJN valida decreto para la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales

La SCJN ratificó la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales decretada desde noviembre de 2020 y que se había frenado por alegatos que trataban de impugnar esta decisión desde 2021.

Las controversias fueron presentados por ocho gobiernos estatales que argumentaban que se vulnera su autonomía financiera; estos fueron:

Jalisco Chihuahua Nuevo León Guanajuato Tamaulipas Aguascalientes Coahuila Michoacán

El pleno de la SCJN detalló que estos 109 fondos y fideicomisos son mecanismos auxiliares del poder federal, por lo que su eliminación no afecta ni invade las competencias estatales.

Arístides Guerrero señala irresponsabilidad de la vieja SCJN tras desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales

Arístides Guerrero García fue el ministro que presentó los proyectos para ratificar la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales, tema que tardó más de cuatro años para resolverse.

Durante sus argumentos, el ministro Arístides Guerrero García señaló que haber dejado acumular el tema por tantos años fue una irresponsabilidad de los miembros de la antigua SCJN y para esto presentó una línea del tiempo.

“No caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o fue mala, pero sí lo quiero decir de manera muy clara, fue muy irresponsable, porque fueron cuatro años en donde se cerró la instrucción en estas controversias constitucionales”. Ministro Arístides Guerrero García