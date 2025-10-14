La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, designó a Reyna María Basilio Ortíz como nueva titular de la Unidad de Administración, a pesar del historial negativo como funcionaria en cual se encuentra una inhabilitación.

La maestra Reyna María Basilio Ortíz ocupa el nuevo cargo en la SCJN desde el 1 de octubre de 2025, señala una circular.

Reyna María Basilio Ortíz había sido inhabilitada por 15 años para ocupar un puesto en el ámbito público.

Reyna María Basilio Ortíz ha litigado contra su inhabilitación y ha podido trabajar en Pemex

La inhabilitación de Reyna María Basilio Ortíz deriva de haber autorizado adeudos de obras no reconocidas de la Línea 12 del Metro de la CDMX.

Reyna María Basilio Ortíz fue directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro.

En 2014, la Contraloría de la CDMX la responsabilizó de de autorizar indebidamente un reconocimiento de deuda con dos empresas a las que se les autorizó el pago de más de 478 millones de pesos presuntamente sin cumplir los requisitos necesarios .

La inhabilitación corrió a partir del 10 de septiembre de 2014, pero desde entonces ha litigado contra ello, además de contra una orden de aprehensión.

Reyna María Basilio Ortíz era encargada de licitaciones y contratos en Pemex tras su paso por el proyecto de Linea 12 del Metro

En 2019 se publicó que estaba trabajando en el ámbito público como como coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Su trabajo era adjudicar contratos y estar encargada de las licitaciones.