La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, designó a Reyna María Basilio Ortíz como nueva directora de la Unidad de Administración.

La decisión fue tomada a pesar de que Reyna María Basilio Ortíz fue inhabilitada por 15 años para ocupar un puesto público, tras haber autorizado adeudos de obras no reconocidas de la Línea 12 del Metro de la CDMX.

En el 2014, la Contraloría de la CDMX la responsabilizó de autorizar indebidamente un reconocimiento de deuda con dos empresas a las que se les autorizó, sin cumplir requisitos, el pago de más de 478 millones de pesos.

Hugo Aguilar Ortiz ministro presidente de la SCJN (Daniel Augusto)

¿Quién es Reyna María Basilio Ortíz?

Reyna María Basilio Ortíz, la nueva directora de Administración de la SCJN, se desempeñó como directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro.

El 3 de julio de 2015, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, desde entonces, Reyna María Basilio Ortiz ha litigado para impedir su captura, la sanción económica y la inhabilitación.

Esa no fue la única vez en la que su administración fue blanco de críticas, pues como coordinadora en Petróleos Mexicanos, los empleados de Pemex la denunciaron por:

Nepotismo

Violaciones de derechos laborales

Horarios excesivos

Hostigamiento, acoso laboral y desorganización

¿Cuántos años tiene Reyna María Basilio Ortíz?

A pesar del escándalo que rodea a Reyna María Basilio Ortíz, no se conocen datos como su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo e hijos de Reyna María Basilio Ortíz?

Se desconocen los datos familiares de Reyna María Basilio Ortíz.

¿Qué estudió Reyna María Basilio Ortíz?

Reyna María Basilio Ortíz habría estudiado Economía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿En qué ha trabajado Reyna María Basilio Ortíz?

Reyna María Basilio Ortiz se desempeñó como directora de Administración de Contratos del Proyecto Metro (Línea 12) en la CDMX durante el gobierno de Marcelo Ebrard.

Línea 12 del Metro CDMX (@ed79garcia / Tomada de X)

Sin embargo, para 2014, la Contraloría General de la CDMX la inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos, pues se determinó que la entonces funcionaria autorizó pagos por obras no reconocidas en los contratos originales.

Las investigaciones revelaron que las obras adicionales valuadas en 478 millones de pesos no estaban incluidas formalmente en los contratos; aún así, Reyna María Basilio Ortíz las reconoció como adeudos.

Pese a este escándalo, fue nombrada nueva coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex.

De igual forma, ha ocupado posiciones en diversas dependencias como:

Secretaría de Bienestar

ISSSTE

Servicio Postal Mexicano (Sepomex)

Reyna María Basilio Ortíz es la nueva directora de Administración de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a Reyna María Basilio Ortíz como titular de la Unidad de Administración a partir de octubre de 2025, según lo establece el Órgano de Administración Judicial.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordó el nombramiento con fecha a partir del 1 de octubre, aunque se notificó apenas el pasado lunes, señala la circular 7/2025 suscrita por César Mauricio López Ramírez.

Es de recordar que la Unidad de Administración de la Corte, que ahora preside, no responde directamente al presidente Hugo Aguilar Ortiz, sino al OAJ, organismo que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal.