Para Federico Arreola, no vale la pena emprender una reforma al Poder Judicial al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El director general de SDPnoticias, Federico Arreola, destacó el caso de Israel, donde una reforma al Poder Judicial tiene al país al borde de la violencia.

AMLO ha declarado que es necesaria una reforma al Poder Judicial y que ésta debe darse de forma autónoma para purificarla de la corrupción.

Federico Arreola dijo a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, que hay un relajo enorme por una reforma al Poder Judicial en Israel que no gusta. “Yo creo que hay una lección para México aquí”.

Federico Arreola subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este sexenio le ha llevado las contras a AMLO y a la 4T.

El periodista explicó que lo anterior ocurre ya con mucha frecuencia y acaba de suceder con el tema de las reformas a la legislación electoral del Plan B.

Ante ello, Federico Arreola abundó que la izquierda y el propio AMLO insisten en una reforma del Poder Judicial, sin embargo, no es el momento y no vale la pena impulsar una reforma al Poder Judicial en estos momentos del final de sexenio de AMLO.

“Yo creo que no vale la pena. No digo que no tenga que cambiar el Poder Judicial ni la manera de operar de la Corte Suprema, pero no es el momento”

Federico Arreola