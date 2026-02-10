El senador Félix Salgado Macedonio descartó abandonar Morena para buscar la gubernatura de Guerrero, asegurando que él “no es un huesero”.

“Yo soy de Morena por convicción. Yo no me voy a ningún otro partido, yo soy de Morena... No soy huesero”. Félix Salgado Macedonio

A través de un video en redes sociales, Salgado Macedonio manifestó que integra las filas de Morena por “convicción política”, subrayando que su permanencia en el partido no está condicionada a una candidatura.

Salgado Macedonio reitera lealtad a Morena en su carrera por la gubernatura

Durante una transmisión en vivo realizada en su página oficial de Facebook, Félix Salgado Macedonio rechazó cualquier versión que lo vincule con presiones internas hacia Morena para abrir la puerta a una eventual candidatura a la gubernatura de Guerrero en las elecciones 2027.

El legislador sostuvo que no participa en disputas por cargos públicos ni condiciona su permanencia en el partido a aspiraciones personales.

Salgado Macedonio aseguró que él es un luchador social, quien dijo gusta compartir con quien menos lo tiene. Es por ello que reiteró que "no peleara por un hueso" en alguna candidatura y al mismo tiempo se mantendrá dentro de las filas guinda.

La postura del senador de Morena tiene lugar luego de que fuera cuestionado por una declaración de Saúl Monreal, quien se dijo dispuesto a analizar un proyecto que le permita acceder a la candidatura.

Esto luego de que la propia presidenta Sheinbaum anunciara que se mantiene la ley contra el nepotismo, por lo que no podrá participar de las elecciones 2027.

Salgado Macedonio reiteró que de manera particular no incurrirá en esta acción, pidiendo que “no lo metan en el mismo saco”.