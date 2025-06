La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronunció un mensaje contundente hacia a el Gobierno de Estados Unidos; “no somos piñata de nadie”, expresó la mandataria federal.

Ayer 26 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México informaron, sin presentar pruebas, sobre la emisión de órdenes para identificar a tres instituciones financieras con sede en México, debido a una “preocupación” en materia de lavado de dinero.

“No hay pruebas, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, expresó la presidenta de México en su conferencia mañanera de hoy 26 de junio, sin una pregunta de por medio, además fijar la postura de México ante los señalamientos de Estados Unidos.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay inmunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.

Claudia Sheinbaum