Ciro Gómez Leyva salió a la defensa del libro sobre Claudia Sheinbaum que se ha promocionado en anuncios espectaculares pese a que aún no sale a la venta.

Claudia Sheinbaum se encuentra en recorridos por el país como parte de los lineamientos del proceso interno en la que las corcholatas de Morena:

Las corcholatas de Morena buscan obtener la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación para posteriormente ser el candidato de Morena, partido que actualmente gobierna en 23 entidades de la República Mexicana.

Ciro Gómez Leyva recuerda que se publicitan libros y películas antes de su lanzamiento

El periodista Ciro Gómez Leyva recordó que la revista Líderes ha estado promocionando entrevistas con las corcholatas de Morena y, en este sentido, lanzó publicidad sobre su siguiente número, con la publicación del primer capítulo del libro “Claudia Sheinbaum: Presidenta” de Arturo Cano.

Esto luego de que el periódico Reforma asegurara que se está promocionando a Claudia Sheinbaum, corcholata de Morena, con un libro “que no hay”.

“No creo que sea la primera vez. Están promoviendo la película Misión Imposible desde hace 3 semanas con anuncios espectaculares y creo que se estrena dentro de dos semanas…esta en la lógica de la publicidad” Ciro Gómez Leyva

Asimismo, recordó que esta no es la primera vez que un libro se publicita antes de salir a la venta y recordó que “no debe tardar en salir.

“No será la primera vez que se publicita un libro que todavía no sale” Ciro Gómez Leyva

Esto debido a que el periódico Reforma aseguró que este libro, escrito por el periodista de La Jornada Arturo Cano, en ninguna librería.

¿Cómo van las corcholatas de Morena en popularidad? Claudia Sheinbaum sigue en primer lugar

Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar de popularidad, de acuerdo con el Tracking diario de SDPnoticias del 7 de julio, pues a la pregunta “¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?” los resultados son: