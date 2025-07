Luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la influencia de los cárteles del narcotráfico en México, Claudia Sheinbaum dejó clara su postura de no confrontación con el presidente de Estados Unidos.

Al final de su conferencia Mañanera del Pueblo de este jueves, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las fuertes declaraciones de Donald Trump sobre que los cárteles del narcotráfico “tiene un control tremendo” sobre los políticos en México y hasta dónde permitir las ofensas.

Sheinbaum dijo que Trump puede hablar todo lo que quiera y que el gobierno de México decide si responder o no, pero aclaró que su intención no es pelear con el mandatario estadounidense.

“No es permitir o no. Él puede hablar y nosotros contestamos o no, pero no nos queremos pelear. La relación con Estados Unidos es muy importante”, sostuvo Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum asegura que no le tiene miedo a los cárteles del narcotráfico en México

A inicios del pasado mes de mayo, Donald Trump indicó que Claudia Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles del narcotráfico en México tras el rechazo del envío de tropas de Estados Unidos a México. Más de dos meses después, Claudia Sheinbaum respondió.

La presidenta Sheinbaum aseguró que no tiene miedo a los cárteles del narcotráfico que operan en el país.

“Como dijo que teníamos miedo, que no se qué, pues no, claro que no”, afirmó la mandataria.

A propósito de las nuevas críticas de Trump por los cárteles del narcotráfico, Sheinbaum insistió que es “su manera de comunicar”, pero argumentó que su gobierno trabaja permanentemente en seguridad que demuestra lo contrario.

En este sentido, criticó los avances poco significativos en frenar el tráfico de armas, en realizar detenciones de los distribuidores de drogas en su territorio y el que no se atiende las adicciones de los jóvenes estadounidenses.

Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum en vivo hoy 17 de julio de 2025 (Especial)

Claudia Sheinbaum dice que Donald Trump “requiere más información” sobre acciones contra cárteles en México

Ante las fuertes críticas de Donald Trump por el narcotráfico en México, Claudia Sheinbaum dijo que el mandatario “requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no hemos hecho suficiente”.

Destacó que su gabinete de Seguridad ha llevado a cabo incautación de pastillas fentanilo y metanfetamina, así como de diversas personas detenidas vinculadas al crimen organizado.

Sheinbaum subrayó que Estados Unidos debe reconocer el grave problema de adicciones en los jóvenes de ese país, así como realizar operativos vinculados con el narcotráficoy el tráfico de armas en su país.

Incluso, hizo alusión a la reconocida serie ‘Breaking Bad’ para señalar que ahí se aborda el tema de la producción y tráfico de drogas en Estados Unidos.