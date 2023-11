Alejandro Roemer, hijo del exdiplomático Andrés Roemer, aseguró que no existen las 61 denuncias en contra de su padre por abuso sexual y violación, por las cuales el Gobierno de México solicitó su extradición a Israel.

Andrés Roemer fue detenido en Israel debido a 61 denuncias públicas en su contra por probables delitos de violencia sexual, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Uno de los testimonios fue hecho por la periodista Monserrat Ortíz, quien explicó que conoció al académico siendo reportera de ADN 40 cuando tenía 23 años de edad.

Andrés Roemer: Víctimas del ex diplomático piden medidas de protección y acusan que el agresor las manda perseguir

Monserrat contó que visitó el domicilio de Andrés Roemer en la colonia Roma de la CDMX para realizar una nota sobre el programa la Ciudad de las Ideas, por lo cual un chofer pasó a su casa para trasladarla al lugar.

“Entonces comenzó la pesadilla”, narró Monserrat.

“Recuerdo que llevaba vestido porque ese día me tocó grabar por el trabajo y tenía que ir formal; pero el hombre comenzó a decirme que seguramente me lo había puesto para enseñarle las piernas”.

La comunicadora contó que uso un cojín para evitar la agresión, pero el académico lo quitó y le tocó las piernas. A pesar que la reportera lo empujó, no se detuvo, según explicó.

“Luego Roemer me explicó que era ‘un gran amigo’ del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa donde yo trabajaba, y podía hacer que yo creciera mucho en el medio... pero si no ‘cooperaba’ también podría hacer que me corrieran cuando él lo deseara”.

Monserrat Ortíz