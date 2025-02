El abogado Serio Ramírez, militante de Morena que se colocó en la polémica por asegurar que defiende al narcotráfico, resaltó que no conoce a la presidenta Claudia Sheinbuam.

En entrevista para Ciro en la Mañana, el director del despacho RPDM Abogados, resaltó que ha tenido contacto con muchos despachos de abogados debido a trabajo, por lo que no va a negar ninguna relación.

Asimismo, dijo que supo que Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla son quienes llevan el caso del Mayo Zambada en México apenas el sábado 22 de febrero y, hasta dicho momento, no sabía que Delgado tuvo contacto con el caso desde diciembre 2024.

Sin embargo, aclaró que en este momento no es abogado de Ismael El Mayo Zambada.

Sergio Ramírez aseguró que no tiene ni ha tenido ninguna relación con la presidenta Claudia Sheinbaum de manera directa y resaltó que la mayor conversación que ha tenido con la doctora ha sido de un breve saludo.

Asimismo, resaltó que la foto que tiene con la presidenta se la pidió “en un evento junto a un elevador como cualquier persona lo hace”, en la que iba acompañada con su gabinete de seguridad.

En este sentido, reiteró que “jamás hubo un contacto, una relación, una intervención” con el equipo de seguridad del gobierno actual o del pasado y que lo único que ha hecho es “una propuesta de justicia y paz”.

Por otra parte, reiteró que no es abogado en de Ismael Zambada y no forma parte del equipo de defensa que se ha constituido para el caso del líder del narcotráfico.

Asimismo, consideró que las críticas hacia su persona y hacia los abogados del caso del Mayo Zambada son un “ataque mediático y político”.

En este punto, refirió que en el caso en el caso del abogado Juan Pablo Penilla, se trata de un ataque debido a que recibió premios por parte del Congreso de la Unión, lo que da “mucha carne” a la oposición para crear controversia.

Asimismo, resaltó que como abogado penalista ha representado a muchos empresarios y ha defendido a víctimas de varios delitos, así como de niños, sin embargo, “yo no soy su abogado ni conozco el proceso de Ismael Zambada”.

En otro punto, criticó que se le señale como “narcoabogado”, hecho que reclamó como una ofensa, por ejercer como abogado penalista, pues todas las personas tienen derecho a una defensa y “ya sería lo último que nos faltaría” que no puedan desarrollar sus actividades profesionales.

“Ya sería lo último que nos faltaría, que no pudiéramos desarrollar y defender a quien se nos antoje . Si a mí me dicen narcoabogado pues eso me suena más a un tema de ofensa. Realmente es una ofensa no solo a mí, sino a los abogados penalistas que nos dedicamos a defender gente sin discriminar porque la constitución así lo prevé”

Sergio Ramírez, abogado