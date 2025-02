Juan Manuel Delgado, asesor jurídico de Ismael, El Mayo Zambada, compartió que se realizará una visita al líder del narcotráfico en Estados Unidos.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva en Por la Mañana, el defensor del Mayo Zambada resaltó que en esta semana se visitará al líder del Cártel de Sinaloa en la cárcel de Brooklyn en Nueva York, luego de que el consulado mexicano en dicha ciudad confirmó que se realizó el tramite correspondiente.

Sin embargo, aclaró que este es el primer intento de brindar este apoyo que tiene como derecho irrenunciable el detenido, desde el momento en el que arribó a Estados Unidos y fue puesto a disposición de las autoridades federales.

El asesor jurídico y líder del equipo legal del Mayo Zambada confirmó que representantes consulares de México realizarán una visita al líder criminal en la cárcel de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, durante esta semana.

De acuerdo con Delgado, el consulado mexicano envió a un representante a visitar a Ismael Zambada el día que arribó a Estados Unidos; sin embargo, al encontrarse en estado de shock por la forma en la que fue llevado, no quiso recibirlos.

lo que no me consta porque es conocimiento indirecto, cuando el señor Ismael llegó a Estados Unidos en un primer momento tuvo un acercamiento con el gobierno mexicano como es normal…de ese momento hasta ahora no ha existido ningún tipo de asistencia”

Juan Manuel Delgado, asesor jurídico del Mayo Zambada