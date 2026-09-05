La Cámara de Diputados ya no podrá hacer carne asada ni organizar rituales, debido a que se prohibió el uso de anafres en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Todo el personal deberá abstenerse de utilizar parrillas, estufas, anafres o cualquier otro dispositivo que requiera para su funcionamiento materiales combustibles”. Dirección General de Resguardo y Seguridad.

En el comunicado oficial se explica que la prohibición se debió a incidentes recientes en oficinas de algunos edificios del Recinto Legislativo, vinculados al uso de equipo y utensilios de cocina.

El antecedente más grave de incendio en la Cámara de Diputados ocurrió en 1989, cuando el fuego destruyó el antiguo Salón de Sesiones. Sin embargo, no se han reportado accidentes relevantes recientes.

Cámara de Diputados se queda sin estufas o parrillas (Comunicado Cámara de Diputados)

Cámara de Diputados se queda sin estufas y parrillas

Con el objetivo de evitar nuevos incidentes en la Cámara de Diputados, la Dirección General de Resguardo y Seguridad hizo un llamado a evitar el uso de materiales que requieran combustible dentro de las instalaciones.

Esto significa que las y los diputados ya no podrán usar los siguientes utensilios mientras permanezcan en el Palacio Legislativo de San Lázaro:

Anafres

Parrillas

Estufas

Entre otros

La circular detalla que queda estrictamente prohibido utilizar dispositivos que operen con gas LP, butano, propano, carbón vegetal o mineral, así como cualquier combustible dentro de oficinas, pasillos y áreas administrativas.

Estufa (Unsplash)

¿Por qué prohibieron el uso de anafres en la Cámara de Diputados?

La Cámara de Diputados prohibió el uso de anafres, parrillas y cualquier equipo de cocina que funcione con materiales combustibles, debido a incidentes recientes dentro de oficinas del recinto legislativo.

La Dirección General de Resguardo y Seguridad informó que estos aparatos representan un riesgo significativo, pues pueden provocar incendios de rápida propagación y poner en peligro tanto al personal como a las instalaciones.