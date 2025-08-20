Multiva informó este martes 19 de agosto que adquirió el negocio fiduciario de CIBanco, uno de los bancos que fue señalado de presunto lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos.

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones financieras relacionadas con el lavado de dinero:

Las instituciones bancarias han enfrentado retos desde entonces y, recientemente, se dio a conocer que el Grupo Financiero Multiva logró un acuerdo para adquirir el negocio fiduciario de CIBanco.

Multiva logra acuerdo para adquirir negocio fiduciario de CIBanco, uno de los bancos señalados por Estados Unidos

Multiva informó que logró un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, institución señalada de presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones de narcotráfico.

El Grupo Financiero Multiva explicó que la compra del negocio fiduciario de CIBanco quedará sujeto a las autorizaciones correspondientes y adelantó que la institución tendrá más participación en este mercado.

“Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”. Comunicado del Grupo Financiero Multiva

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el negocio fiduciario de CIBanco asciende a 3 billones 102 mil 55 millones de pesos, mientras que el de Multiva es de 33 mil 733 millones de pesos

Multiva adquirió negocio fiduciario de CIBanco; la institución bancaria denunció a Tesoro de Estados Unidos

CIBanco tramitó un recurso en el Tribunal del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro, argumentando que el bloqueo a sus cuentas por supuesto lavado de dinero violó las leyes.

Esta institución bancaria aseguró que la medida del Departamento del Tesoro pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos administrados por CIBanco en nombre de empresas y ciudadanos de Estados Unidos.

Cabe mencionar que en México, la Secretaría de Hacienda inició un proceso de transferencia temporal para que el negocio fiduciario de CIBanco fuera administrado por la banca de desarrollo mexicana.

Hoy martes 19 de agosto se informó que la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco pasará a manos del Grupo Financiero Multiva, perteneciente al Grupo Vazol, de Olegario Vázquez Aldir.