Kenia Lechuga conquistó la medalla de oro en la prueba lightweight single sculls en la Copa del Mundo realizada en Sevilla.

Kenia Lechuga, una de las máximas exponentes del remo mexicano, cruzó la meta con un tiempo de 7:27.73 minutos para quedarse con el primer lugar.

Kenia Lechuga se cuelga la medalla de oro. (captura)

Kenia Lechuga ya es histórica en la disciplina de remo

Kenia Lechuga siempre mantuvo un ritmo competitivo en la prueba lightweight single sculls en la Copa del Mundo realizada en Sevilla y controló los momentos clave de la final para cruzar la meta sin complicaciones.

Kenia Lechuga superó a la irlandesa Isabel Clements, quien obtuvo la medalla de plata con un registro de 7:33.98 minutos. En tanto, el bronce fue para la neerlandesa Femke Van De Vliet, que finalizó la competencia con un tiempo de 7:35.05 minutos.

Con dicho resultado, la mexicana suma otro logro importante en su carrera en la categoría de remo.

Kenia Lechuga ya tiene experiencia olímpica

Kenia Lechuga cuenta con experiencia en tres Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Además, en 2023 hizo historia al convertirse en la primera mexicana en ganar una medalla en un Campeonato Mundial de Remo de categoría senior.