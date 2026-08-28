La Secretaría de Marina felicitó a la Teniente Kenia Lechuga por ganar la medalla de oro en el Mundial de Remo 2026.

En su mensaje, la dependencia describió este triunfo como resultado de la disciplina, esfuerzo y compromiso que enaltecen el nombre de México.

“Orgullo Naval ¡Que inspira! Felicitamos a nuestra Atleta Naval la Teniente Kenia Lechuga por obtener la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo 2026, poniendo en alto el nombre de México con disciplina, esfuerzo y compromiso”. Secretaría de Marina

Además de Kenia Lechuga, la justa celebrada en Ámsterdam fue conquistada con la medalla de oro por la dupla Aylín Ibarra y Melissa Márquez.

Marina felicita a Kenia Lechuga por su oro en el Mundial de Remo 2026 (Semar)

Kenia Lechuga suma tres medallas de oro tras conquistar el oro en el Mundial de Remo 2026

Kenia Lechuga, originaria de Nuevo León, se consagró con una histórica medalla de oro en la prueba de scull individual ligero (LW1x).

“Por fin campeona del mundo”, celebró en sus historias de Instagram, al cronometrar un tiempo de 7 minutos, 29 segundos y 16 centésimas.

Con esta victoria, dejó atrás a la neerlandesa Femke van de Vliet, que obtuvo la medalla de bronce, mientras que la de plata fue para la rusa Mariya Zhovner.

En lo que va de 2026, Kenia Lechuga ya suma dos medallas de oro en el serial de Copas del Mundo de Remo, obtenidas en Suiza y España.

Marina felicita a Kenia Lechuga por su oro en el Mundial de Remo 2026 (Semar)

Dupla de mexicanas se lleva el oro en el Mundial de Remo 2026

Por otra parte, las remeras Aylín Ibarra y Melissa Márquez se consagraron como campeonas mundiales en la prueba de doble scull ligero femenil (LW2x).

La dupla mexicana terminó la prueba en un tiempo de 7 minutos 10 segundos 02 centésimas al superar a las griegas Paschalina Mouratidou y Gavriela Lioliou.