El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió a la SEP que no recorte el calendario escolar 2025-2026 sin que ante se realice un análisis educativo de fondo.

“Presentamos formalmente ante la @SEP_mx la petición para que no se adelanten ni suspendan clases sin antes realizar un análisis técnico, pedagógico, climático, social y presupuestal” Jorge Álvarez Máynez. Dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Por medio de un mensaje, el también excandidato presidencial señaló que en busca de evitar la medida, presentó una petición formal en la que se plantea la necesidad de revisar el tema a detalle.

De la misma forma, el líder de Movimiento Ciudadano resaltó que en la solicitud pidió transparentar los criterios para los ajustes, garantizar alternativas de cuidado e implementar acciones de apoyo.

Movimiento Ciudadano exige que SEP realice un análisis educativo a fondo antes de recortar el calendario escolar

En medio de la polémica por el plan de la SEP de recortar el calendario escolar, la dirigencia de Movimiento Ciudadano pidió que antes se efectúe una análisis educativo a fondo.

En su mensaje, Jorge Álvarez Máynez informó que se presentó una solicitud formal a la SEP para que no se realicen cambios en el calendario sin una revisión multifactorial e integral.

Lo anterior debido a que sin tomar en cuenta los asuntos técnicos, pedagógicos, climáticos, sociales y presupuestales, se estarán generando efectos negativos a la educación y el aprendizaje.

Movimiento Ciudadano exige a la SEP un análisis educativo antes de recortar el calendario escolar (@AlvarezMaynez/X)

Movimiento Ciudadano plantea solicitudes a la SEP ante posibles cambios al calendario

Al informar que presentó una solicitud oficial a la SEP para que no se recorte el calendario escolar sin análisis educativo, Jorge Álvarez Máynez resaltó que también planteó una serie de solicitudes.

En torno a ello, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano indicó que se tratan de peticiones en las que se dé espacio a soluciones, alternativas y apoyo ante las afectaciones que se podrían generar:

Que la SEP transparente los criterios, estudios y diagnósticos para justificar cualquier ajuste

Privilegiar acciones para solucionar la infraestructura y que esta permita adaptarse frente al calor

Que se garanticen alternativas públicas, seguras y accesibles de cuidado, recreación, alimentación y acompañamiento

Que el Ejecutivo Federal despliegue mecanismos extraordinarios de apoyo económico y social para las personas que pudieran resultar afectadas, en especial a mujeres cuidadoras y madres trabajadoras

En torno al punto del apoyo a mujeres cuidadoras, la solicitud establece que se deberá poner máxima atención en hogares vulnerables, mujeres con trabajos informales y familias sin redes de apoyo.