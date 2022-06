Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, dijo que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se tiene que acatar, pues no es asunto de interpretación.

Esto luego de que Morena no acatara la resolución del TEPJF, que obliga al Congreso de la Unión incluir en la Comisión Permanente a la bancada de Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Clemente Castañeda sentenció que no es asunto de interpretación ni de voluntad, sino que debe de ser acatada por Morena y sus aliados.

PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no aplicarán moratoria constitucional en el Senado

Esto lo dijo en conferencia de prensa, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Senadores.

“Lamentablemente, como cada vez es más frecuente, Morena y sus aliados, que constituyen la mayoría parlamentaria en este país, creen que acatar la ley es un asunto de voluntad, y no de obligación.

Nosotros lo que hemos exigido en todo momento no es una concesión, no es una dádiva, es que se respete la voluntad popular y que se respete la ley. Para nosotros la ley no es asunto de interpretación sino de acatar la resolución de la autoridad jurisdiccional”.

Clemente Castañeda