El accidente de una moto contra un carro en Celaya, Guanajuato, que se registró la tarde del pasado jueves 26 de diciembre, mostraría claramente de quién fue la culpa.

A través de redes sociales, se difundió un video que fue captado por cámaras de seguridad, en el que se muestra el accidente de una moto contra un carro en Celaya.

En la grabación de los hechos quedaría demostrado claramente de quién fue la culpa, motivo por el cual se desató una oleada de comentarios en contra del responsable del choque.

¿De quién fue la culpa en accidente de una moto contra un carro en Celaya?

La tarde del pasado jueves 26 de diciembre, se registró un accidente de una moto contra un carro en Celaya, en la colonia Emiliano Zapata, que quedó captado en video.

En la grabación que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar a detalle el instante en el cual ocurrió el choque de la motocicleta en contra del automóvil.

Debido a lo anterior, una gran cantidad de internautas que han reaccionado al video del accidente afirman que en él se puede observar con total claridad de quién fue la culpa.

En torno a ello, los usuarios de redes sociales sostienen que por la mecánica de los hechos se puede determinar que la culpa total del accidente fue del conductor de la motocicleta.

Así lo indican debido a que afirman que en el video se logra observar que el motociclista incurrió en diversas faltas que derivaron en el choque contra el carro, como el caso de las siguientes:

Conducción a exceso de velocidad

Rebase por la derecha

No se detuvo o redujo aceleración al pasar por la intersección

Ignoró el alto del automóvil que circulaba sobre su misma calle

Así fue el accidente contra un carro en Celaya donde salieron volando los de la moto que chocó

En el video de poco más de un minuto de duración, se muestra el momento en el que se registró el accidente de una moto contra un carro en Celaya, en el estado de Guanajuato.

En la grabación, se observa que el conductor del carro que protagonizó el choque, maniobró de forma normal para dar vuelta en la esquina en la que ocurrieron los hechos.

Incluso, para ello el automovilista que circulaba sobre la calle perpendicular se detuvo con el fin de darle el paso a la unidad que daría vuelta, sin embargo, la moto se aproximó a toda velocidad.

Sin importar que pasaría por una esquina e ignorando por completo el alto que hizo el automovilista al que rebasó por la derecha, el motociclista no bajó la velocidad y siguió su camino.

Por ello, en cuestión de instantes se desarrolló el accidente de la moto contra el carro en Celaya, por el cual los tripulantes de la unidad de 2 ruedas salieron volando.

Tras lo ocurrido, el conductor del carro se detuvo, así como otros 2 vehículos que circulaban en el punto, quienes junto a varios transeúntes se acercaron a socorrer a los afectados.

Dado que el video no muestra lo que ocurrió después y las autoridades no emitieron información sobre el accidente de una moto contra un carro en Celaya, se desconoce si hubo detenciones.