El grupo parlamentario de Morena y aliados aprobó el Presupuesto 2024 en la Cámara de Diputados; pese a acusaciones y descalificaciones de diputados morenistas y oposición, no se otorgaron recursos para la reconstrucción de Acapulco.

El Presupuesto 2024 establece un gasto de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, y fue aprobado en lo partícular con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención.

De esa forma, quedó aprobado en lo general y particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, en donde se contempla adquirir una deuda de 2 billones de pesos.

Ahora, el Presupuesto 2024 se turna al Poder Ejecutivo bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para sus efectos constitucionales.

Presupuesto 2024: No se dan recursos a Acapulco, pese a propuesta de un morenista

El diputado Carol Antonio Altamirano, de la facción afín a Marcelo Ebrard en Morena, presentó dos reservas para favorecer a Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, en donde señaló:

Garantizar un mínimo de recursos para atender a los damnificados de Guerrero, correspondiente al 15% de ingresos excedentes de origen petrolero, para que sean orientados íntegramente a la atención de la población y la recuperación de infraestructura pública.

Que cada peso destinado para Guerrero sea consignado en los informes trimestrales con un apartado especifico a dónde sale, a dónde se destina y la población beneficiada.

No obstante, la mayoría de Morena votó en negativa a su propuesta, por lo que su reserva fue desechada y Acapulco se quedó sin asginación directa del Presupuesto 2024.

Por ello, la diputada de Morena, Selena Ávila, se lanzó contra la facción de Morena que no permitió hacer cambios en el Presupuesto 2024, al asegurar que han frenado a legisladores que apoyan a Marcelo Ebrard y que quieren apoyar a los damnificados.

La diputada pidió que se diera a conocer que fue desde dentro de la bancada de Morena que se traicionó a quienes se han quedado sin nada, y afirmó que no le importa perder su cargo, pero no perderá la dignidad al no señalar que “los traidores a la patria están dentro de Morena”.

La morenista también señaló que sus compañeros son una vergüenza de bancada, y los calificó como “vividores”, además, expuso que sus discursos de justicia social son “simulación”.

“Que Guerrero se entere que dentro del poder legislativo Morena, Morena la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos. Que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación, y si me cuesta el cargo se los entrego pero la dignidad jamás, vamos a luchar por Guerrero, desde donde sea, los traidores a la patria están dentro de Morena”. Selene Ávila

🚨"MORENA ES UNA BANCADA DE TRAIDORES A LA PATRIA"



La diputada marcelista, Selene Ávila, tronó contra sus compañeros de Morena.



Le enfureció que hayan rechazado la reserva para destinar excedentes a la reconstrucción de Guerrero.



“Déjenme sin cargo, pero no sin dignidad”



PAN se lanza contra Morena por no dar recursos a Guerrero, tras Otis

Por su parte, las diputadas Margarita Zavala y Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), también se posicionaron en contra de Morena por no destinar recursos a Acapulco, luego del paso de Otis.

Ambas diputadas calificaron a los lesgiladores de Morena como “miserables” por no otorgar recursos para la reconstrucción de Acapulco, luego de que fue devastado por un huracán categoría 5.

Asimismo, señalaron que le fallaron y le dieron la espalda al pueblo de Guerrero, en donde Morena es gobierno oficial, por lo que aseguraron, les debería de “dar vergüenza” y pidieron a los mexicanos recordar la traicion de su parte.

“Son una vergüenza, porque no faltan los recursos, porque el dinero sí existe y sí lo pueden dar, pero han decidido dar la espalda a un estado que los votó y que confió en ustedes, por eso les decimos a los de Guerrero que ya no pueden confiar en ustedes, ustedes le fallaron a Acapulco, le fallaron a Guerrero, le fallan al pueblo de México, que sepan bien todos los estados de la República lo traicioneros que son ¡Viva Acapulco! Miserables” Margarita Zavala

Cambios dentro del Presupuesto 2024

Cabe destacar que fueron 3 las reservas aprobadas y que se integran al Presupuesto 2024 que suponen un cambio, la primera señala que los fideicomisos retirados al Poder Judicial de la Federación (con valor de 15 mil millones de pesos) se destinarán para la reconstrucción de Acapulco.

“(...) Los recursos que se entregan a la Tesorería de la Federación derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación A que se refiere al decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del articulo 224 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicado en elDOF del 27 de octubre de 2023 se destinará para atender los daños y desastres provocados por el huracán categoría 5 Otis, en el estado de Guerrero (...)” Presupuesto 2024

Dicha propuesta se dio por el diputado de Morena, Marcos Rosendo Medina Filigrana; no obstante, actualmente no se puede disponer de dichos recursos ya que se interpuso un amparo para frenar su eliminación.

El segundo cambio refiere el incremento del presupuesto previamente asignado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por las elecciones federales 2024, y fue propuesta por el diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT.

En ella, solicita que se le repongan 500 millones de los 767 que le fueron retirados para el Presupuesto 2024, por lo que su montó final de recursos asignados se quedó en 3 mil 622 millones 833 mil 452 pesos.

Cabe destacar que los 500 mdp para el TEPJF se le quitaron al Consejo de la Judicatura y se establecieron en el Tribunal Electoral, ambos órganos del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, la tercera reserva aprobada y que constituye un cambio en el Presupuesto 2024, se refiere a la creación de un grupo de seguimiento a la inversión en publos indígenas, propuesta por la diputada Irma Juan Carlos de Morena.

Asi quedó el Presupuesto 2024 tras la votación de la Cámara de Diputados

Con la aprobación en lo general y partícular del Presupuesto 2024, el analista Juan Ortiz destacó los recursos destinados para cada sector de México:

Se realizan recortes de 13 mil millones de recortes al Poder Judicial y Legislativo, INE, INAI y Cofece, mismos que serán destinados a becas

Se disminuye un 7% de los recursos destinados a cada entidad , incluyendo Guerrero, al pasar del 34% (en 2018) al 27 por ciento en 2024

, incluyendo Guerrero, al pasar del 34% (en 2018) al 27 por ciento en 2024 Se crea un fondo discresional de infrestructura estatal

Se destinarán 120 mil millones de pesos (mdp) al Tren Maya

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) recibirá 259 mil mdp (121% con respecto a su recursos pasados) y 2 nuevos fideicomisos con al menos 10 mil mdp al año

Sedena queda a cargo del AIFA, Tren Maya, Istmo de Tehuantepec, la Aerolínea del Bienestar y la Empresa Olmeca - Maya - Mexica y sus presupuestos

La Secretaría de Bienestar tendrá 544 mil millones de pesos

Se aumenta el presupuesto en Salud a 970 mil mdp, 5.9% más que 2023, y de eso 128 mil mdp serán para IMSS Bienestar

5.9% más que 2023, y de eso 128 mil mdp serán para IMSS Bienestar La Secretaría de Energía tendrá 224% más presupuesto que 2022