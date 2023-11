El Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso dejar de pagar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en el Presupuesto 2024.

De acuerdo con lo expuesto por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, la propuesta del PRI era dejar de pagar el Fobaproa y destinar los 50 mil millones de pesos a Acapulco.

Ello para ayudar en la reconstrucción del puerto y otras zonas de Guerrero afectadas por el paso del huracán categoría 5 Otis, que dejó devastado Acapulco y al menos 48 muertos.

Diputada Selene Ávila, de Morena, estalla contra su propia bancada por no destinar recursos para Acapulco

La propuesta fue rechazada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, al igual que otras que estaban destinadas para recursos a la reconstrucción de Acapulco.

Cabe destacar que el Presupuesto 2024 ya fue aprobado en lo general y en lo partícular, con 3 reservas aprobadas 7 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención

El diputado y coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, propuso ante los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados no dar los 50 mil millones de pesos (mdp) a los banqueros por parte del Fobaproa.

El diputado priista aseguró que la banca en México ha tenido, hasta el tercer trimestre de este año, 203 mil millones de pesos de ganancias, de los cuales 180 millones son de comisiones.

Por ello, el priista afirmó que los banqueros no se merecen los 50 mil mdp que se les dan del pago del Fobaproa, pues los están ganando en las comisiones que cobran a sus clientes en México.

“Yo les pido que no les demos 50 mil mdp a los banqueros, no se los merecen los están ganando en comisiones, este país es un paraíso para los banqueros, han rescatado la banca de todo el mundo con las comisiones de esto, y todavía les vamos a dar el Fobaproa”.

En cambio, señaló el priista, dicho dinero se destinaría a Acapulco e inclusive consideró: hacerle caso al presidente AMLO: “el Fobaproa es un robo, hay que quitarlo, ahora es cuando”.

No obstante, con 192 votos a favor, 257 en contra y 1 abstención, su propuesta fue desechada.

Cabe destacar que la propuesta escrita que compartió un experto en temas legislativo asegura que el tema era el recorte del presupuesto, y que serían destinados 28 mil 374 millones 447 mil 158 pesos al Programa de Reconstrucción para Acapulco.

Sin embargo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, y las propias palabras de Rubén Moreira, señalan el no pago de los 50 mil mdp del Fobaproa como su propuesta en el Presupuesto 2024.

La propuesta de quitar los recursos al pago del Fobaproa fue retomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia mañanera de hoy 9 de noviembre, quien aseguró que Moreira Valdez quiere “presumir con sombrero ajeno”.

Ello al señalar su propuesta como “de lo más ramplón en la politiquería”, pues acusó que fueron el PRI y el PAN quienes aprobaron el Fobaproa y estuvieron a favor del rescate a los banqueros y grandes empresarios.

Además, calificó su propuesta como “irresponsable” al afirmar que al no pagar los 50 mil mdp de intereses del Fobaproa se desataría una crisis económica y financiera.

Ante esto, AMLO aseguró que “eso es lo que buscan” los opositores, y los señaló de estar realemente “despistados” con respecto a sus propuestas y las repercusiones para México.

“Ayer me llama la atención el señor Moreira diciendo no se paga el Fobaproa y dedíquese eso a Acapulco, de lo más ramplón en la politiquería, en la demagogia, si ellos fueron los que aprobaron lo del Fobaproa (...) o ya se le olvido y qué quiere, presumir con sombrero ajeno, imagínense que no se pagan los intereses del Fobaproa como él lo estaba planteando”

AMLO