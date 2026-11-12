Tras la dimisión de Guadalupe Taddei y la asignación por unanimidad de Blanca Cruz García, como presidenta provisional, Ricardo Monreal asegura que el INE está funcionando bien.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró en conferencia de prensa que el Instituto Nacional Electoral opera con normalidad y bien ya que su funcionamiento no depende de los acontecimientos recientes.

“El INE está funcionando y no depende de esto de que siga trabajando y organizando la elección”, sentenció. Ricardo Monreal

Respaldando la gestión de Blanca Cruz, que comenzó el pasado 27 de octubre de 2026, insistió en que el organismo público autónomo de México está funcionando bien con los diez consejeros, así como con los miles de trabajadores que lo estructuran.

“Esta funcionando y funcionado bien, desde que se nombró a la presidenta provisional ha estado tomando acuerdos y ha estado trabajando bien, es decir, no se ha interrumpido ningún proceso ni ninguna fase del proceso electoral. Están trabajando los miles de trabajadores que forman parte del INE y quienes no lo son”, insistió. Ricardo Monreal

Conferencia de prensa “Comisión por la democracia y la verdad del fraude electoral 2006” (Captura de pantalla/YouTube)

Monreal buscará acuerdos con partidos para elegir nueva presidenta del INE

Monreal reconoce que es necesario definir pronto el nombramiento definitivo de la nueva presidenta del INE; sin embargo, admitió que aún no hay fecha para iniciar la convocatoria ya que antes de dar inicio el proceso se requiere alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

“Lo correcto es llevar a cabo el nombramiento. No queremos que esta presidencia pueda nacer muerta, pueda nacer cuestionada por la mitad de partidos que van actuar en 2027. No queremos que haya duda en la honorabilidad de quien resulte por mayoría calificada nombrada presidenta del INE. No queremos que sea un elemento de cuestionamiento anticipado a la elección y que después se utilice como argumento político de descalificación en la campaña”, explicó. Ricardo Monreal

Por lo que hizo un llamado a los partidos políticos para llegar a un consenso a fin de dar inicio a las tres etapas del proceso:

Convocatoria

Consejo Técnico

Elección de la nueva presidenta de INE