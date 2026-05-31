La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, subrayó el comentario que Claudia Sheinbaum hizo en defensa de la soberanía de México.

En el segundo informe de Claudia Sheinbaum como presidenta, aseguró “México no es piñata de nadie”, lo que respaldó Rosa Icela Rodríguez asegurando que hay intereses políticos extranjeros de por medio.

Rosa Icela Rodríguez respalda la defensa de Claudia Sheinbaum a la soberanía de México

Con asistencia al segundo informe de Claudia Sheinbaum hoy 31 de mayo de 2026, Rosa Icela Rodríguez difundió el mensaje que la presidenta dio desde su trinchera como titular de Segob.

Subrayando que además del informe el objetivo era la defensión de la soberanía del país, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que “México no es piñata de nadie”, como Sheinbaum lo pronunció.

Asimismo, aseguró que al respecto hay “campañas de desinformación”, que están siendo impulsadas por gobiernos de derecha, así como políticos en el extranjero que buscan dar otra perspectiva del gobierno que hay en México.

Sin embargo, explicó que así como lo dijo Sheinbaum, un gobierno que brinda información es cómo se defiende la soberanía nacional.

“Frente a las campañas de desinformación impulsadas por sectores de la derecha e incluso, por intereses extranjeros que buscan distorsionar la realidad y sembrar confusión, reiteró que la soberanía se defiende en el terreno de la información”. Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob.

Rosa Icela Rodríguez celebra segunda informe de Claudia Sheinbaum como presidenta. (@rosaicela_)

Rosa Icela Rodríguez celebra segunda informe de Claudia Sheinbaum como presidenta. (@rosaicela_)

Rosa Icela Rodríguez celebra segunda informe de Claudia Sheinbaum como presidenta. (@rosaicela_)

Rosa Icela Rodríguez celebra segunda informe de Claudia Sheinbaum como presidenta. (@rosaicela_)