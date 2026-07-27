El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) conmemoró el aniversario del inicio de la Revolución Cubana.

Ello en referencia al 26 de julio de 1953 con el asalto al cuartel Moncada.

Morena recordó que un grupo de jóvenes encabezado por Fidel Castro desafió a la dictadura de Fulgencio Batista y ello fue el origen de lo que más adelante fue la Revolución Cubana.

Morena: Revolución Cubana reafirmó la soberanía

Morena dijo que el 26 de julio marcó una nueva etapa para Cuba pero también encendió una esperanza para América Latina.

Con ello, dijo, se reafirmó la soberanía, dignidad y justicia social ante la adversidad.

Cuba conmemora inicio de la Revolución y celebra su soberanía

En Cuba, Miguel Díaz-Canel acusó que hay una asfixia genocida por parte de Estados Unidos y que la Revolución Cubana actualmente les da la unidad y resistencia ante ello.

Díaz-Canel acusó que Estados Unidos se quiere apropiar de Cuba pero las generaciones actuales resisten en otra batalla que también es histórica.

No obstante, aseguró que ser cubano implica el deber de pelear ferozmente en defensa de la soberanía y el derecho de elegir libremente gobierno.