Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, criticó a Jorge Romero por su viaje por Europa y cuestionó que el panista se encuentre fuera de México buscando legitimar su proyecto político rumbo a las elecciones 2027.

A través de redes sociales, Ariadna Montiel reprochó al dirigente del PAN que, en lugar de realizar actividades en territorio nacional, haya optado por viajar al extranjero y destacó la diferencia con Morena.

“Es revelador que, justo cuando comienza un nuevo proceso electoral, la dirigencia del PAN prefiere hacer ‘territorio’ a miles de kilómetros de México”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Jorge Romero viaja a Europa para "fortalecer" al PAN (Captura de pantalla)

Ariadna Montiel critica a Jorge Romero por actividades fuera de México rumbo a elecciones 2027

Jorge Romero compartió en redes un encuentro que sostuvo en Alemania para construir alianzas y obtener ideas para fortalecer al PAN, destacando que la prioridad del partido es “rescatar a México”.

“Nuestro compromiso está en México y por él seguimos trabajando”. Jorge Romero, dirigente de Morena

Montiel reprocha a Romero su viaje por Europa: “Prefiere hacer territorio a miles de kilómetros de México” (Captura de pantalla)

Tras esta publicación, Montiel se lanzó en contra de Jorge Romero al decir que el bienestar de México se debe trabajar en México. Señaló que estas acciones reflejan que el PAN ha perdido cercanía con el pueblo.

Ariadna Montiel siguió asegurando que el PAN podrá “ recorrer todas las capitales del mundo”, pero no lograría nada, pues en México decide el pueblo a través del voto libre y su soberanía.

Montiel acusó que el PAN no cuenta con un proyecto político rumbo a las elecciones 2027 y reiteró que, mientras ellos buscan apoyo en el extranjero, Morena seguirá trabajando en territorio, escuchando a la gente.