El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoce que hay problemas de disciplina y lealtad en el partido, pero no hay “focos rojos”.

“En este momento si me dice ¿ve un foco rojo? No porque tendría que pasar todo el proceso hasta la selección de estos dirigentes políticos”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Fue en conferencia de prensa que Ricardo Monreal abordó el tema con referencia a los proceso internos de Morena para las elecciones 2027, en específico las gubernaturas.

Sin embargo, también destacó que en las reuniones con los 278 aspirantes a las gubernaturas percibió un ambiente de camaradería y unidad, que son preceptos de Morena.

Ricardo Monreal reconoce problemas de disciplina y lealtad en Morena pero no hay focos rojos

Durante conferencia, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre si habría “focos rojos” entre los aspirantes a las gubernaturas debido al número o enemistades.

Al respecto, Ricardo Monreal aclaró que si bien al momento no se ve, es sólo el inicio del proceso interno, por lo que más adelante podría haber problemas de disciplina y lealtad.

Ricardo Monreal explicó que Morena apenas está consolidando su vida partidista, ya que es el partido más joven entre los grupos que integran el Congreso.

Asimismo, Ricardo Monreal apuntó que Morena se conformó con muchas expresiones del país, debido a la convocatoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y de momento siguen construyendo en Morena lo que sería la vida partidaria, lealtad institucional, respeto a las reglas internas así como ver por encima del interés particular.

En consecuente, hasta el momento actual, Ricardo Monreal no ha visto ningún foco rojo, sin embargo, deberá pasar la encuesta de Morena para tener certeza.

Aspirantes de Morena están en unidad rumbo a elecciones 2027: Ricardo Monreal

A su vez, Ricardo Monreal apoyó su comentario previo con las reuniones de este fin de semana con 278 aspirantes de Morena a las gubernaturas en las elecciones 2027.

Explicó que fue un ejercicio interesante que denotó un ambiente de unidad y camaradería, en el que se explicó a los aspirantes las reglas dentro del proceso interno de Morena.

Al respecto, Ricardo Monreal apuntó que si tras los filtros de Morena resultan más de seis aspirantes, se hará una segunda encuesta hasta que queden cuatro aspirantes.