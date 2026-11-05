El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, detalló los temas que dominarán la agenda legislativa durante el mes de noviembre.

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales ,señaló que el Presupuesto 2027 y la renovación de la presidencia del INE serán los asuntos centrales del trabajo en San Lázaro.

Ante ello, Ricardo Monreal hizo un llamado a confiar en proceso de las elecciones 2027, pues dijo que a pesar de la crisis en el INE, la contienda se desarrollará con estabilidad y seguridad.

Ricardo Monreal (Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal adelanta agenda legislativa para noviembre; INE y Presupuesto 2027 serán centrales

A poco más de un mes del cierre del periodo ordinario de sesiones, Ricardo Monreal adelantó que la Cámara de Diputados ya tiene definidos los temas que abordará durante noviembre.

En su video señaló que el miércoles 4 de noviembre se reunió con con los coordinadores de los grupos parlamentarios para definir los trabajos de la semana en curso y la siguiente.

Ante ello, Monreal dijo que el jueves 5 de noviembre se realizarán las comparecencias del sector energía, mientas que el viernes 6 tocará el turno para el sector salud.

La próxima semana discutiremos, en el Pleno de la Cámara de @Mx_Diputados, el Presupuesto de Egresos de la Federación y avanzaremos en el acuerdo para emitir la convocatoria de renovación de la Presidencia del @INEMexico. Seguimos construyendo consensos y cumpliendo con responsabilidad nuestra tarea legislativa. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 5, 2026

Destacó que el 5 de noviembre inicia en la comisión de presupuesto el análisis del Presupuesto 2027, tras lo cual el dictamen pasará al pleno del lunes 9.

Al exponer que la aprobación del paquete podría prolongarse hasta el jueves 12, dijo que en medio del debate se aprobará el acuerdo para la convocatoria de renovación de presidencia del INE.

Confía Ricardo Monreal en desarrollo de elecciones 2027 pese a crisis en el INE

Luego de informar los temas de la agenda legislativa para los siguientes días en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal expresó su total confianza en el desarrollo de las elecciones 2027.

Sobre el punto dijo que a pesar de lo ocurrido en el caso de Guadalupe Taddei, hay “estabilidad y seguridad”, por lo que insistió en que la contienda se realizará con normalidad.

En el mismo sentido, Ricardo Monreal consideró que el voto será respetado, pues hizo eco de los dichos de los 10 consejeros del INE que han garantizado el desarrollado del proceso.

Asimismo, pidió un voto de confianza para los miles de trabajadores del servicio profesional electoral que harán un proceso pacífico, estable, con certeza jurídica y parcialidad.