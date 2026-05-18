Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, compartió que la propuesta para cambiar la fecha de la elección judicial en 2028 será enviada a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la consejera jurídica, esta iniciativa de reforma será presentada este lunes 18 de mayo en San Lázaro para su discusión en comisiones y posteriormente en el Pleno.

“Vamos a enviarla…muy probablemente a Cámara de Diputados primero. La estaríamos enviando hoy mismo, así es” Luisa María Alcalde

Cabe señalar que esta propuesta busca que los comicios no sean complicados para los votantes debido a la cantidad de cargos que deben ser elegidos en las elecciones 2027.

Cámara de Diputados recibirá propuesta sobre elección judicial hasta el 20 de mayo

De acuerdo con Luisa María Alcalde, la Consejería Jurídica enviará la propuesta para realizar la elección judicial en 2028 este lunes 18 de mayo.

Sin embargo, no será recibida por la Cámara de Diputadas sino hasta el miércoles 20 de mayo, día en el que sesiona la Comisión Permanente,

Será esta comisión la que analice primero la iniciativa de reforma constitucional y, de ser aprobada, se solicitaría un periodo extraordinario para poder ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Si se aprueba, deberá ser enviada a la Cámara de Senadores para su evaluación y posible aprobación.

“Nosotros enviaremos la propuesta y la idea es que el Congreso de la Unión pueda tomar la decisión de llevar a cabo un proceso extraordinario para poder mandar que se evalúe en comisiones y ya que pueda ser aprobado en el Pleno” Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde señaló que se espera que la iniciativa de reforma constitucional para pasar la elecciones judiciales al 4 de junio de 2028 sea aprobada en los primeros días de junio 2026.