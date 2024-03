Moisés Muñoz, ex portero de Club América, destapó que sueña con dirigir la Conade, si es que Claudia Sheinbaum gana la presidencia de México y lo deja.

De acuerdo con Moisés Muñoz, si bien incursionará en el mundo de la política con una candidatura a diputación federal, se siente listo para contribuir al país desde el ámbito deportivo .

Así pues, el también ex portero de la Selección Mexicana, levantó la mano para la dirección de la Conade ante la próxima conclusión del periodo de Ana Gabriela Guevara.

“ Sería un honor ” adelantó Moisés Muñoz sobre su sueño y con fe en la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024; esta fue su declaración.

Tras unirse al equipo de Claudia Sheinbaum, Moisés Muñoz confesó que si la candidata de Morena gana las elecciones 2024 y lo deja, él quiere dirigir el organismo de la Conade.

El ex portero dio a conocer su sueño en el programa “La Corneta” con Eduardo Videgaray José Ramón “La Estaca”, donde detalló que para él sería un honor recibir dicha designación de tipo deportivo .

Según expresa Moisés Muñoz, levanta la mano para la Conade con la bandera de Claudia Sheinbaum porque comparte la perspectiva de la candidata sobre la importancia del deporte en la sociedad .

Por ende, sin importarle las críticas recibidas por sumarse a su proyecto, seguirá defendiendo su candidatura porque considera que Claudia Sheinbaum es la mejor opción para la nación.

Aunado al relato sobre su sueño de dirigir la Conade, Moisés Muñoz indicó que no le importan las críticas sobre su incursión a la política y su integración al equipo de Claudia Sheinbaum.

Y es que, según precisó Moisés Muñoz, al ser americanista ya está acostumbrado a ser constantemente objeto de malos comentarios y calificaciones a su labor con presuntos intereses económicos.

“ Soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años” , aseguró Moisés Muñoz defendiendo su aspiración democrática y su suma al proyecto guinda rumbo a las eleciones 2024.

Estoy acostumbrado, soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y sumar como ciudadano viene porque quiero hacerlo. No hay dinero aquí, no estoy recibiendo dinero de ningún lado; confíen en mí, en América dudaban y les entregué cuatro campeonatos, ahora denme el beneficio de la duda y déjenme trabajar.

Moisés Muñoz