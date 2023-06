Este jueves 8 de junio, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña tuvo un severo intercambio de opiniones con su compañero Arturo Zaldívar.

El conflicto surgió luego de que el funcionario señalara que los ministros de la SCJN no son electos democráticamente, pues la titular difirió de la postura y e indicó que su designación sí obedece a este principio.

Y aunque después de hacerse público el argumento que dividió a Norma Piña y Arturo Zaldívar este último declaró que es un debate que se ha discutido por años, la opinión pública rápidamente emitió su juicio.

¿Ministros de la SCJN son electos democráticamente? Arturo Zaldívar debatió con Norma Piña

Durante una sesión realizada por la invalidación de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas, el ministro Arturo Zaldívar se pronunció en contra de la propuesta para anularla.

Esto proque el funcionario considera que cuando no hay violaciones suficientemente graves a la legislación, no está en poder de los ministros de la SCJN interferir, pues éstos no son electos democráticamente .

Y no solo eso, sino que Arturo Zaldívar cree que una decisión de tal magnitud vulnera la división de poderes.

“Nosotros no somos elegidos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución [...] de lo contrario, creo que estamos en una cuestión de afectación a la división de poderes” Arturo Zaldívar

Ante tal declaración, la presidenta Norma Piña respondió respetuosamente que no compartía su opinión, puesto que la elección de ministros sí está fundamentada en el principio de la democracia .

“Es un sistema establecido en la Constitución y tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes”. Norma Piña

Pero la discusión no terminó ahí, pues Arturo Zaldívar reiteró que los ministros de la SCJN no son electos democráticamente.

Sin embargo, apesar del argumento que dividió su pensar con el de Norma Piña, indicó que eso no los inhibe de cumplir con sus funciones constitucionales.

“Si se malinterpretó mi comentario, le pido una disculpa, presidenta” concluyó el ministro Arturo Zaldívar.

El pleito lo inició Zaldívar.



Dice que los ministros no son electos por voto popular.



Y por eso no pueden invalidar por violaciones al proceso legislativo salvo que sean graves.



Además acusó que la Corte afectaría la división de poderes.



Mismo argumento que Palacio Nacional. pic.twitter.com/JdW6SS1gR6 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 8, 2023

Norma Piña reafirma que la elección de ministros de la SCJN sí es democrática

A manera de conclusión, Norma Piña, titular del organismo, sostuvo que la elección de ministros de la SCJN sí es un ejercicio democrático.

En primer lugar porque su designación es propuesta por el Poder Ejecutivo, que es electo democráticamente.

Y consecuentemente porque la elección es aprobada por el Poder Legislativo, que también se construye bajo este principio.

Norma Piña le tuvo que explicar como si son electos democráticamente.



El Presidente los propone y el Poder Legislativo los designa.



Ambas figuras que fueron electas por voto popular.



Tal cual dice la Constitución.



Fin.



Gracias por leerme en @Juan_OrtizMX. pic.twitter.com/VYOPzVQONC — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 8, 2023

Arturo Zaldívar recibió críticas por el debate contra Norma Piña

Tras darse a conocer públicamente el debate entre los ministros de la SCJN, Norma Piña y Arturo Zaldívar, el funcionario fue severamente criticado por la opinión pública.

A raíz de ello, el ministro se defendió argumentando que dicha diferencia ha existido desde años atrás, por lo que no es motivo de “descalificaciones gratuitas y simplonas”.