Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), reiteró su crítica contra la Suprema Corte de Justicia (SCJN) tras el pronunciamiento que hizo el ministro Alberto Pérez Dayán y la contestación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia, Claudia Sheinbaum sostuvo que los ministros de la SCJN quieren “parar las obras de AMLO”, más allá de defender las leyes de México.

No obstante, adelantó que no van a poder hacerlo, y señaló que contrario a lo que ellos piensan no están afectando a la Cuarta Transformación (4T), sino a las y los mexicanos.

Claudia Sheinbaum contra la SCJN

Claudia Sheinbaum respaldó el argumento de AMLO, en donde aseguró que las y los ministros de la SCJN responden a interéses distintos a la seguridad nacional del país.

Tal como lo señaló el pasado 18 de mayo, la jefa de gobierno asegura que la SCJN quiere parar las obras prioritarias de AMLO y se valen de presuntos motivos jurídicos para tratar de hacerlo.

Añadió que por eso “echaron para atrás” el decreto de AMLO con respecto a los proyectos de seguridad nacional, porque ellos responden a intereses privados.

“Sigo pensando que hay muchos ministros de la Corte, que en realidad la razón no es jurídica, sino que tienen otra razón que es parar las obras del presidente y que realmente responden a intereses distintos de los interese de seguridad nacional.”

Claudia Sheinbaum señala a los ministros de la SCJN de perjudicar al pueblo de México

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que los ministros de la SCJN actúan pensando que perjudicarán a la 4T o al presidente, sin embargo, dijo que es al pueblo de México a quien afectan.

“Ellos creen que afectan al presidente o a la 4T, no pues a quienes están afectando es a millones y millones de mexicanos y al futuro que se presenta a partir del desarrollo de estas obras, entonces pues hay muchos ministros que responden a ello, que no responden al pueblo de México y responden a los intereses de unos cuantos.” Claudia Sheinbaum

Añadió que también están dañando al futuro de la nación al tratar de detener las obras de la 4T, como el Tren Maya, pues con ello impiden el desarrollo del país.

Claudia Sheinbaum expuso que a su consideración, lo ministros quieren que las cosas “sigan siendo como antes”, por lo que responden bajo intereses propios tratando de frenar mediante argumentos jurídicos, pero “en realidad su objetivo es parar las obras”.

Cabe destacar que la declaración de Claudia Sheinbaum se da luego de que AMLO acusó a la SCJN de estar al servicio de la oligarquía y no actuar en favor del pueblo.

Ello luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que nadie va a doblar a la SCJN y que defenderán a la Constitución.

Claudia Sheinbaum, una de las aspirantes a la presidencia de México

Claudia Sheinbaum es considerada una de las aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024, donde se decidirá quien ocupa la silla del ejecutivo federal.

De acuerdo con el tracking diario de hoy 23 de mayo de SDPnoticias y MetricsMX, Claudia Sheinbaum cuenta con el 32.9% de apoyo de los mexicanos, poniéndose como la preferida para representar a Morena en las elecciones presidenciales.