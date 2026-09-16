Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, recibió reclamos de un par de ciudadanos mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este martes.

A través en redes sociales se han difundido videos en los que se observa a Yunes Linares con su maleta y se escucha a un hombre y una mujer gritarle que es “un traidor” y un “sinvergüenza”.

“Traidor”: increpan a Miguel Ángel Yunes Linares en el AICM

Un par de personas reclamaron a Miguel Ángel Yunes Linares el haber sido “un traidor”, en referencia al voto que le dio la mayoría a la reforma del Poder Judicial.

Miguel Ángel Yunes Linares recibe reclamos de “traidor” en el AICM (Captura de pantalla)

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa al político caminando por las instalaciones del aeropuerto con su equipaje, cuando una persona comenzó a dirigirle reclamos.

“Puro traidor, veracruzano, sinvergüenza, vas a pagar” Persona en el AICM

Ante los señalamientos, Yunes Linares se aproximó a la persona y le preguntó que qué se le ofrecía y aseguró no haber traicionado a nadie. La acompañante del hombre también lo increpó.

El intercambio en el AICM duró algunos segundos y, finalmente, Miguel Ángel Yunes Linares se retiró del lugar para continuar su recorrido en el puerto aéreo. Ya no hubo otro altercado verbal.

🚨Confrontan a Miguel Ángel Yunes Linares en el AICM



El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue confrontado por dos ciudadanos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes le gritaron: “Puro traidor veracruzano, sinvergüenza”.



El reclamo… — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

Los reclamos hacen referencia al episodio político ocurrido en septiembre de 2024, cuando su hijo, Yunes Márquez, entonces del PAN, votó a favor de la reforma al Poder Judicial impulsada por AMLO.

Tras aquella votación, el PAN inició un proceso de expulsión contra Yunes Márquez y también contra su padre. Posteriormente, Yunes Márquez se incorporó al grupo parlamentario de Morena en el Senado.