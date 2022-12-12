Miguel Ángel Félix Gallardo, capo conocido como el Jefe de Jefes, habría abierto su cuenta de Twitter para contar cómo su encarcelamiento se trató de un presunto complot entre autoridades de Estados Unidos y México.

Se trata de la cuenta de Twitter @MFGoficial1, donde Miguel Ángel Félix Gallardo habría contado cómo fue su detención en el año de 1989, por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

La cuenta actualmente ya suma más de mil 900 seguidores y sigue a otras 65, entre las que destacan periodistas, medios de comunicación, influencers y políticos.

La imagen principal de la cuenta es del “Jefe de Jefes” cuando era joven y en la que viste una camisa de manga larga blanca y lentes oscuros.

De acuerdo con la información de la cuenta, ésta fue creada en noviembre de 2022, aunque sus primeros tuits los hizo el 5 de diciembre.

Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, acusa que su encarcelamiento fue un complot

En una serie de tres tuis, el Jefe de Jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, acusó que su encarcelamiento fue un complot para inculparlo de la muerte del agente de la DEA “Kiki” Camarena.

Miguel Ángel Félix Gallardo señaló que su caso fue “un show mediático” para que el gobierno de México de los años 80 adquiriera credibilidad ante Estados Unidos , así como para que los mexicanos confiaran en su propio gobierno.

A través de capturas de pantalla, el Jefe de Jefes relató que el día de su detención, 8 de abril de 1989, irrumpieron en su casa un grupo de agentes federales cuando se encontraba enfermo con un suero puesto en el brazo izquierdo.

Denunció que en ese momento fue golpeado a punta de rifles, lo que le ocasionó que se quebraran cuatro de sus costillas, además de cómo fue el proceso que llevó hasta su final encarcelamiento.

En su relato, Miguel Ángel Félix Gallardo acusa que en todo momento fue amenazado con ser asesinado o que le hicieran lo propio a su familia si hacía alguna declaración no autorizada por el gobierno. Además, aseguró haber sido torturado con toques eléctricos y otros instrumentos.

En la parte final de su historia, Miguel Ángel Félix Gallardo señala que fue procesado injustamente, por lo que advierte a los mexicanos tener cuidado, dado que también podrían sufrir “una desgracia” como la suya.

A LA OPINION PUBLICA: pic.twitter.com/gI1yLfLOSk — Miguel Felix Gallardo (@MFGoficial1) December 5, 2022

El director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, dijo a El Universal que el uso de las redes sociales por parte de el “Jefe de Jefes” es un derecho humano.

Aunque aclaró que al interior del penal no puede hacer uso de redes sociales, pues no hay acceso a Internet, pero sí puede hacerlo mediante su familia y abogados afuera.