El traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo a prisión domiciliaria fue suspendido otra vez.

Esto fue informado a través de un comunicado de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco.

De acuerdo con la información, fue un juez quien notificó cerca de las 2:50 de la tarde de la suspensión del traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo, de 76 años de edad, a prisión domiciliaria.

La suspensión se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que el ‘Jefe de Jefes’ fuera trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Morelos.

Esto con el fin de corregir fallas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico que el narcotraficante portará durante su prisión domiciliaria.

Aunque el juez séptimo de distrito negó la petición de la FGR, sí pospuso el traslado a prisión domiciliaria de Miguel Ángel Félix Gallardo hasta que estas fallas sean corregidas.

Cabe mencionar que se daba por hecho que el ‘Jefe de Jefes’ sería liberado por fin hoy de prisión, tras 33 años en la cárcel, luego de que el pasado 15 de septiembre se pospusiera también su salida.

Miguel Ángel Félix Gallardo (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Otorgan prisión domiliciaria a Miguel Ángel Félix Gallardo por su condición de salud

Miguel Ángel Félix Gallardo se encuentra en el Penal de Puente Grande en Jalisco luego de que recibiera una condena de 40 años por la comisión de los siguientes delitos:

Contra la salud

Acopio de armas

Cohecho

Pero también por relacionarlo con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena.

A 7 años de cumplir su sentencia, Miguel Ángel Félix Gallardo obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a los problemas de salud que padece y que en el penal no es posible que reciba la atención médica adecuada.

Por lo que el narcotraficante cumplimentará sus últimos años de sentencia desde casa, vigilado mediante un brazalete electrónico y con salidas restringidas, aunque aún no se ha podido realizar su traslado.

🔴⚡️En unas horas Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, fundador del Cártel de Guadalajara en la década de los 80´s y acusado de ordenar asesinar al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, saldrá del Penal de Puente Grande.

Continuará su pena en prisión domiciliaria. pic.twitter.com/vL5JUnnNJt — César Cepeda (@cesarmty) September 16, 2022

Estos son los padecimientos de Miguel Ángel Félix Gallardo que comprometen su salud

En la mañanera de AMLO del pasado 15 de septiembre, se expusieron los padecimientos de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo luego de que el presidente abogara por él y pidiera una oportunidad para que se le otorgara la prisión domiciliaria.

En dicha conferencia, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló que Miguel Ángel Félix Gallardo padece 22 enfermedades, las cuales son:

Sordera izquierda y mala audición derecha

Atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en ojo izquierdo

Carcinoma facial (un tipo de cáncer de piel en el rostro)

Hernia de disco

Hipertrofia de próstata benigna

Vértigo de larga evolución

Esofagitis

Ansiedad y depresión crónicas

Hipertensión arterial

Diabetes mellitus

Tuberculosis pulmonar latente

Neumonía adquirida en el reclusorio

Motivos por lo que se le concedió la prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo el pasado 12 de septiembre y cuyo traslado fue nuevamente suspendido de manera indefinida.

Miguel Ángel Félix Gallardo: Las enfermedades que padece son expuestas la mañanera de AMLO (especial / Imagen Mañanera)

Con información de Milenio.