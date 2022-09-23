El traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo a prisión domiciliaria fue suspendido otra vez.
Esto fue informado a través de un comunicado de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco.
De acuerdo con la información, fue un juez quien notificó cerca de las 2:50 de la tarde de la suspensión del traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo, de 76 años de edad, a prisión domiciliaria.
La suspensión se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que el ‘Jefe de Jefes’ fuera trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Morelos.
Esto con el fin de corregir fallas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico que el narcotraficante portará durante su prisión domiciliaria.
Aunque el juez séptimo de distrito negó la petición de la FGR, sí pospuso el traslado a prisión domiciliaria de Miguel Ángel Félix Gallardo hasta que estas fallas sean corregidas.
Cabe mencionar que se daba por hecho que el ‘Jefe de Jefes’ sería liberado por fin hoy de prisión, tras 33 años en la cárcel, luego de que el pasado 15 de septiembre se pospusiera también su salida.
Otorgan prisión domiliciaria a Miguel Ángel Félix Gallardo por su condición de salud
Miguel Ángel Félix Gallardo se encuentra en el Penal de Puente Grande en Jalisco luego de que recibiera una condena de 40 años por la comisión de los siguientes delitos:
- Contra la salud
- Acopio de armas
- Cohecho
Pero también por relacionarlo con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena.
A 7 años de cumplir su sentencia, Miguel Ángel Félix Gallardo obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a los problemas de salud que padece y que en el penal no es posible que reciba la atención médica adecuada.
Por lo que el narcotraficante cumplimentará sus últimos años de sentencia desde casa, vigilado mediante un brazalete electrónico y con salidas restringidas, aunque aún no se ha podido realizar su traslado.
Estos son los padecimientos de Miguel Ángel Félix Gallardo que comprometen su salud
En la mañanera de AMLO del pasado 15 de septiembre, se expusieron los padecimientos de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo luego de que el presidente abogara por él y pidiera una oportunidad para que se le otorgara la prisión domiciliaria.
En dicha conferencia, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló que Miguel Ángel Félix Gallardo padece 22 enfermedades, las cuales son:
- Sordera izquierda y mala audición derecha
- Atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en ojo izquierdo
- Carcinoma facial (un tipo de cáncer de piel en el rostro)
- Hernia de disco
- Hipertrofia de próstata benigna
- Vértigo de larga evolución
- Esofagitis
- Ansiedad y depresión crónicas
- Hipertensión arterial
- Diabetes mellitus
- Tuberculosis pulmonar latente
- Neumonía adquirida en el reclusorio
Motivos por lo que se le concedió la prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo el pasado 12 de septiembre y cuyo traslado fue nuevamente suspendido de manera indefinida.
Con información de Milenio.