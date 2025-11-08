México y Europa unen fuerzas por una política exterior feminista

En el marco de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió la firma de un memorándum que permitirá a México y Europa unir fuerzas por una política exterior feminista.

Este importante acto se llevó a cabo en el salón de juntas de Palacio Nacional, en donde participaron el mandatario francés, así como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

México y Europa firman acuerdo para consolidar una política exterior feminista

Hoy viernes 7 de noviembre de 2025, ante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, la SRE dio a conocer la firma de un importante acuerdo con el que México y Europa buscarán fomentar la implementación de una política exterior feminista.

De acuerdo con la SRE, el memorándum, firmado por los gobierno de México y Francia en Palacio Nacional, tiene como objetivo principal el reforzar la promoción de una política exterior con igualdad de género.

Esto a través de acciones conjuntas entre ambos países, que permitan impulsar este tema dentro de la diplomacia pública.

Con la firma de este acuerdo, México y Francia suman esfuerzos para consolidar la equidad de género dentro de la política exterior, promoviendo a su vez que sea con una perspectiva feminista.

La SRE destacó que en la firma de este acuerdo participó también el canciller Juan Ramón de la Fuente, junto al ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Juan-Noël Barrot.