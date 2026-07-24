El informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) reveló que México sigue siendo el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. A más de medio año ya se reportan seis periodistas asesinados.

La misma organización reportó que, durante 2025, asesinaron a nueve periodistas en México, por lo que se posicionó en el segundo lugar como el país más peligroso para periodistas en el mundo, detrás de Gaza.

México es el país más peligroso para periodistas en América Latina, afirma Reporteros sin Fronteras

México continúa siendo el país más peligroso de América Latina para los periodistas, pues la violencia contra la prensa se mantiene en niveles alarmantes, detalló Reporteros sin Fronteras.

Memorial de periodistas asesinados en México (Galo Cañas Rodríguez)

A poco de más de medio año transcurrido, se han reportando 12 periodistas asesinados en la región, de los cuales, seis fueron en México y seis más en diferentes países. Estos son:

Carlos Leonardo Ramírez Castro (México) Luis Ángel López Valdez (México) Roxana Berenice Guzmán (México) Alex Serna (México) Josué Martínez Contreras (México) Francisco Alejandro Leyva Aguilar (México) Mateo Pérez Rueda (Colombia) Cristian Herrera (Colombia) Carlos Humberto Cal Ical (Guatemala) Yolimar Hidalgo (Venezuela) Osnel Espérance (Haití) Junior Célestin (Haití)

México acumula el 50% de asesinatos de periodistas en América Latina en lo que va del 2026. La cifra coloca al país como el más letal de la región para la prensa, a pesar de la existencia de mecanismos de protección.

La organización internacional advirtió que la violencia, la impunidad y las amenazas siguen siendo algunos de los principales obstáculos para garantizar la libertad de prensa en México.