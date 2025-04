La prueba PISA “no es importante, como la persistencia en la educación en México”, aseguro la escritora y docente Beatriz Espejo para SDPNoticias.

Beatriz Espejo, de 85 años de edad y quien recientemente publicó una nueva edición de Cuentos Reunidos en el Fondo de Cultura Económica (FCE), aseveró en entrevista que la educación en México ha bajado mucho.

Sin embargo, aseguró que esto puede cambiar si se replantean los planes de estudio y la manera en que se imparten las materias.

La investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Beatriz Espejo aseguró que, a su parecer, la educación en México ha bajado mucho de nivel; sin embargo, la prueba PISA no es importante para mejorar las condiciones.

En contraste, las políticas educativas deberían enfocarse en replantear las materias y la forma de impartirlas, consideró Espejo; quien además aseguró que los estudiantes deberían darse cuenta de que “ir a la escuela es un privilegio”.

De acuerdo con Beatriz Espejo, lo más importante en la educación en México no es una evaluación como la prueba PISA, sino la persistencia de estudiantes y la incitación a la constancia desde los docentes .

“A mí no se me hace importante (la prueba PISA), se me hace más importante todo lo que te acabo de decir, la persistencia, las ganas de escribir, la lectura constante, ese sí se me hace más importante”