Después de semanas de indagatorias, México cerró la investigación laboral sobre Minera Peñasquito, ubicada en Mazapil, Zacatecas, a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

La demanda inicial fue presentada por tres trabajadores que denunciaban supuesta discriminación y despidos injustificados, como consecuencia de su actividad sindical.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo reveló que los despidos estuvieron relacionados a una avería de equipo, el robo de materiales y una acusación de acoso sexual, por lo que únicamente será revisada la situación de los primeros.

México cierra caso laboral de Minera Peñasquito (Especial)

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¿Por qué fueron despedidos los empleados de Minera Peñasquito?

Como resultado de la investigación, que ya fue informada al Gobierno de Estados Unidos el 28 de julio de 2026, se concluyó que los tres empleados despedidos de la Minera Peñasquito lo fueron por:

Primer trabajador: STPS identificó que el trabajador fue despedido mientras competía por un cargo sindical por la avería de un equipo de trabajo Segundo trabajador: STPS identificó que fue despedido por sustracción de un material de trabajo y no formaba parte de alguna comisión sindical Tercer trabajador: STPS identificó que su despido se debió a una acusación por presunto acoso sexual y que formaba parte de la Comisión Revisora del CCT 2024, cargo que desempeñó a pesar del despido

En respuesta, la STPS coordinará mesas de diálogo entre la empresa y el sindicato titular, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el primer empleo y segundo trabajador.

Mina (Especial)

Minera Peñasquito se comprometió a reforzar el respeto con su plantilla

Como resultado de la denuncia laboral, la Minera Peñasquito implementó las siguientes acciones del Plan de Reparación para garantizar los derechos colectivos de sus trabajadores: