México se ubica en tercer lugar a nivel mundial entre los países con más estrés laboral, ya que al menos el 62% de los trabajadores padecen burnout, desde moderado a severo.

La cifra fue mencionada en el Reporte de Salud Mental 2026 de AXA, cuyo estudio muestra que al menos la mitad de los encuestados padecen diversas enfermedades.

Apunta que en los últimos cinco años ha aumentado el porcentaje de personas con estrés, depresión o ansiedad, y en la mayoría de los casos sin ayuda profesional.

El informe de AXA define el estrés laboral como un problema estructural que provoca repercusiones tanto en la salud de los trabajadores como en la economía.

Estrés laboral (Elisa Ventur / Unsplash)

México es tercer lugar entre los países con más estrés laboral

Al menos el 62% de los trabajadores de México encuestados por AXA reportó un estrés laboral desde moderado a severo, con un aumento de cinco puntos porcentuales en el último año.

De dicho porcentaje, al menos el 71% de quienes afirmaron tener estrés laboral son trabajadores entre los 35 y 44 años, con un 10% más que el promedio.

Sin embargo, como destaca el informe de AXA, el estrés laboral no sólo afecta la salud mental de los trabajadores, sino que al menos el 82% reportó un impacto negativo por los síntomas:

Padecimientos físicos

Irritabilidad

Dificultad para dormir

Baja en la productividad

Dificultad para concentrarse

Aunado al ausentismo de las empresas, ya que el 28% pidió una licencia médica por estrés laboral, que aumentan a su vez otros problemas, como la inseguridad o la inestabilidad económica.

México está en tercer lugar entre los países con más estrés laboral (AXA Seguros)

México presenta otros problemas de salud mental: tiene 63.5 en estado de plenitud

Sin embargo, entre los 18 países del Reporte de Salud Mental de AXA, quince muestran altos niveles de estrés laboral, exceptuando a Japón (46) Corea del Sur (47) y Tailandia (43), estos son los más altos:

Turquía 68% Italia 63% México 62% Bélgica 61% China 60% Filipinas y España 59%

De acuerdo con el informe, al menos el 56% de la población trabajadora a nivel mundial reportó sufrir estrés laboral en el último año, aunque un 72% confirmó haberlo padecido.