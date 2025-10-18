El actual gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que a pesar de que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene varios candidatos para la gubernatura, todavía no se tiene un candidato.

PAN mantiene su compromiso con Querétaro hasta 2027

El gobernador hizo estas declaraciones en el marco del relanzamiento del PAN que se llevó a cabo en el Frontón México, donde destacó que la elección del próximo candidato requiere un proceso que garantice la mejor opción para Querétaro.

Asimismo, hizo énfasis en que no existe un candidato definido que lo suceda al frente del gobierno de Querétaro.

El gobernador de Querétaro asegura que aún no se ha definido candidato oficial del PAN (Cortesía)

Además, agregó que su papel no es intervenir en la selección del candidato, sino asegurar que el proceso interno del PAN sea transparente y pragmático, y señalando que el elegido tenga la capacidad de mantener la gobernabilidad y el liderazgo.

Finalmente, Mauricio Kuri afirmó que mantendrá su gubernatura hasta el 2027 para que el PAN siga manteniendo el poder estatal.