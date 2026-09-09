Apenas dos semanas después de que dos personas vinculadas al centro fueran arrestadas por un presunto fraude en el examen de la UNAM, se reanudó las actividades de la academia Más Preparación.

A través de un comunicado oficial, la institución notificó a su comunidad que las clases presenciales se reiniciarán el sábado 12 de septiembre en su sede Planetario.

Además del regreso a las aulas, el centro habilitará transmisiones digitales y sesiones de asesoría para dar continuidad a sus programas educativos.

Más Preparación reanuda sus operaciones tras la detención de dos de sus profesores por fraude en examen de la UNAM

Aproximadamente 15 días después de la detención de dos de sus profesores y operadores por presunto fraude en el examen de admisión de la UNAM, la academia Más Preparación notificó la reanudación de sus servicios académicos.

Más Preparación vuelve a operar tras detención de dos profesores por fraude en examen de la UNAM (@LauraToribio2 / X )

Se puso a disposición la plataforma para transmisiones a partir del lunes 7 de septiembre a las 13:00 horas.

Las actividades presenciales se reprogramaron para reiniciar el sábado 12 de septiembre a las 8:00 horas en la sede Planetario, manteniendo los horarios seleccionados originalmente por los alumnos al inscribirse.

A través de un comunicado, Más Preparación indicó a la comunidad estudiantil que también cuenta con asesorías disponibles.

La empresa expresó su gratitud por la lealtad de sus alumnos tras la interrupción forzada de sus labores académicas.

Pese a las controversias legales, Más Preparación busca retomar sus operaciones con normalidad.

Esto es lo que se sabe sobre la detención de dos profesores de Más Preparación por fraude en examen de la UNAM

El 25 de agosto de 2026, Edgar “N” y David “N”, operadores y profesores de Más Preparación, fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente vinculados a proceso por fraude genérico, quedando bajo prisión preventiva.

La UNAM presentó información a las autoridades tras identificar que al menos nueve exámenes de admisión compartían la misma dirección IP y registraban tiempos de respuesta idénticos.

De acuerdo con las investigaciones, los docentes utilizaban las instalaciones de la academia para responder de manera remota los exámenes en línea (en la plataforma Territorium Life), mientras los aspirantes únicamente simulaban contestar frente a la cámara web.

Testimonios de personas cercanas al caso señalan que cobraban entre 10,000 y 50,000 pesos por realizar la suplantación.

El 29 de agosto, un juez de control los vinculó a proceso por el delito de fraude genérico y les dictó prisión preventiva, otorgando un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

Tras las detenciones, las siete sucursales de Más Preparación cerraron de forma repentina, los teléfonos quedaron fuera de servicio y la página web eliminó la información de su plantilla docente.

Más de 150 alumnos quedaron sin clases, lo que derivó en protestas de padres de familia para exigir la devolución de cobros de hasta 3,500 pesos por los cursos interrumpidos.