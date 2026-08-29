A tres días de su detención, un juez de control determinó la vinculación a proceso de David “N” y Edgar “N” por el presunto fraude relacionado con el examen de ingreso a la UNAM.

En un comunicado, la Fiscalía de CDMX señaló que el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de David “N” y Edgar “N”, por su probable participación en el delito de fraude genérico". Fiscalía de CDMX

Edgar y David “N”, socios de la empresa Más Preparación, están acusados de haber usado las instalaciones y equipos de cómputo de la academia para responder los exámenes en lugar de los propios aspirantes.

Edgar y David, vinculados a proceso por presunto fraude en examen de la UNAM (Fiscalía CDMX)

Investigan si existen más personas involucradas en fraude en examen de la UNAM

De acuerdo con autoridades capitalinas, la investigación continuará para determinar la posible participación de otras personas de la academia Más Preparación en el fraude al examen de la UNAM.

Además, las investigaciones buscarían determinar si estas prácticas fraudulentas se emplearon en otros procesos de admisión, aparte del más reciente examen en línea de ingreso a la Máxima Casa de Estudios.

“La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas y establecer si estas prácticas fueron utilizadas en otros procesos de admisión”. Fiscalía de CDMX

Tras la vinculación a proceso, ambos permanecerán en prisión preventiva durante la primera etapa de la investigación, mientras que la próxima audiencia está prevista para dentro de cinco meses.

Edgar y David, vinculados a proceso por presunto fraude en examen de la UNAM (Fiscalía CDMX)

Defensa de Edgar y David buscará cambio de medida cautelar

Sobre la decisión de mantenerlos en prisión preventiva, abogados de los imputados adelantaron que buscarán el cambio de medida cautelar, ya que acusan que el juez y el Ministerio Público están incurriendo en un delito.

Esto, porque autoridades reclasificaron el delito a la fracción primera del Código Penal, la cual señala que pueden pagar una multa y continuar su proceso en libertad, algo que no se permitió en este caso.